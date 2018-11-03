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اقتصادي: الإرهاب يستهدف نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي

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قال أبو بكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي إن العمليات الإرهابية تهدف إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد والتنمية والسياحة والاستثمار في الوقت الذي بدأت تظهر فيه نتائج ملموسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ سنوات، وأدى إلى عدد من المؤشرات الايجابية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأضاف أن مصر تمكنت من خلال برنامجها الاقتصادى أن تحقق نجاحات بإشادة مؤسسات عالمية ودولية وأن الحكومة تسعى من خلال التدابير الاقتصادية أن تصل لاقتصاد قوى مدعوم باقتصاد خاص قوى.

وتابع أن دور رجال الأعمال في دعم الاقتصاد محدود وضعيف للغاية رغم امتلاكهم ثروات هائلة وكلهم حققوا هذه الثروات من خير مصر ويكتفون بالعرض الإعلامي فقط مطالبًا بدعم الاقتصاد الوطني.


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