الأطباء تطالب بسرعة القصاص لضحايا دير الأنبا صموئيل

03 نوفمبر 2018 - 11:11 ص

نعت نقابة الأطباء العامة ضحايا الهجوم الإرهابى الذى وقع بالأمس باستهدف أتوبيس يقل مجموعة من الأخوة الأقباط بالقرب من دير الأنباء صموئيل.

وقالت النقابة فى بيان لها إنها تنعى بمزيد من الحزن والأسى شهداء الوطن من ضحايا الحادث الإرهابي الذى استهدف أتوبيس للأقباط بمحيط مدينة مغاغة بالمنيا.

وطالبت النقابة بسرعة القصاص العادل لضحايا الحادث من مرتكبيه المجرمين، مع خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل وأن يلهم الله أهالى الشهداء الصبر والسلوان.