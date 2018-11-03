غدًا شبورة بالقاهرة وأمطار على المحافظات الساحلية

03 نوفمبر 2018 - 11:16 ص

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأفاد بيان الهيئة بأن تقل الرؤية غدًا بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد بالقاهرة العظمى 27 والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 29 والصغرى 16، وقنا العظمى 30 والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 والصغرى 19.