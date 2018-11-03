سفير كولومبيا يغادر مصر بعد 9 أشهر من توليه للمنصب

03 نوفمبر 2018 - 12:42 م

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، الفونسو سوريا ميندوزا سفير كولومبيا بمصر، بشكل نهائي بعد انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى مصر.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر كولومبيا بالقاهرة، على متن رحلة الخطوط الفرنسية من خلال صالة كبار الزوار بالمطار.

وتولى الفونسو العمل فى فبراير الماضى، وعمل من قبل في عدة مواقع مهمة في خلال مشواره الوظيفي في الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية الكولومبية فقد عمل كقائم بالأعمال في سفارة كولومبيا منذ عام 2014 وحتى2018 .

كما عمل قبل ذلك بوزارة الخارجية الكولومبية مديرًا لأوروبا لمدة ثلاثة أعوام منذ يناير 2011 حتي يناير 2014، شغل الفونسوا أيضًا مناصب عدة في الدبلوماسية العامة منها خبير دولي لخدمات التفاوض برابطة التكامل لأمريكا اللاتينية لمدة عام.

و شغل أيضًا مستشار ونائب ممثل كولومبيا لدى رابطة التكامل لأمريكا اللاتينية بسفارة كولومبيا في أوروجواي.