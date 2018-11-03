النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على متهمي داعش الوراق

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جنايات القاهرة

النيابة

نيابة أمن الدولة العليا

طالب أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب ممثلا نيابة أمن الدولة العليا من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بأن يوقعوا أقصى العقاب على 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق، درءًا لرغبي الرقاب واقتلاعًا لثمار الإرهاب وأسال المولى عز وجل أن يلهمكم حسن القرار ويهديكم سبل الرشاد.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسي مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي  بأن انضموا إلي جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.


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