الحلوانى: الإرهاب مشروع له تنظيم وتمويل

03 نوفمبر 2018 - 12:52 م

قال على الحلوانى، المحامى والحقوقى بالمرصد المصرى للصحافة والإعلام، إن الإرهاب مشروع له فكر وتنظيم وتمويل ومنذرين.

وأضاف الحلوانى معقبًا على حادث المنيا الإرهابى الذى وقع أمس الجمعة، إن جميع التنظيمات الإرهابية لها منهجية وآليات في التعامل مع الدولة والمدنيين، بعد أحداث 11 سبتمبر كبار منذرين تنظيم القاعدة دخلوا في جدل فقهي هل يجوز قتل المدنيين العزل أم لا وبالتالي عندهم منهجية في القتل.

واستكمل: "الحقيقية داعش تنظيم متوحش فاقد لكل المعايير والمنهجية حتي يكونوا إرهابيين وفكرة قتل الأطفال والنساء والشيوخ خارج منهجية التنظيمات الإرهابية، لكن الدواعش تستبيح كل شيء وبالتالي المشكلة مش أن داعش لا تمثل الإسلام الحقيقة داعش لا تمثل الإرهاب نفسه".

وبالأمس تعرض أتوبيس كان يقل أقباطًا متوجهًا لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 قتلى و13 مصابًا، وفقًا لأول حصيلة رسمية.