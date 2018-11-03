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وزير العدل يقرر نقل دائرتين بالقاهرة والجيزة إلى وادى النطرون

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المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
وزير العدل

شيماء السيد

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أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارًا بنقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة في القضايا التي تختص بها الدائرتان 29 جنايات الجيزة، و30 جنايات القاهرة إلى قاعة المحاكمات بوادي النطرون، بدلاً من مقرهما الحالي، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر الجاري.

صدر ذلك القرار استنادًا إلى خطابين تقدم بهما رئيس محكمة استئناف القاهرة لوزارة العدل، وبناء على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.

في السياق ذاته أصدر وزير العدل قرارًا آخر بنقل مقر محكمة الواسطى ومأموريتها بدوائرها الكلية والجزئية (مدني-تجاري- جنائي) من مقرها القديم الكائن بشارع أحمد عرابي- بندر الواسطى، إلى مقر مبنى مجمع محاكم الواسطى الجديد الكائن بذات الشارع اعتباراً من 3 نوفمبر الجاري.

وألزم القراران، الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة ،بتنفيذ ما ورد بهما.

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