إيران تبدأ في إنتاج طائرتها المقاتلة "كوثر"

03 نوفمبر 2018 - 12:54 م

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، أن إيران بدأت إنتاج طائرتها المقاتلة المصممة محليا "كوثر".

وقال وزير الدفاع أمير حاتمي، في مراسم بمناسبة بدء إنتاج الطائرة بثها التلفزيون: "قريبا سيجري إنتاج العدد المطلوب من هذه الطائرة وستوضع في خدمة القوات الجوية".

وتقول طهران إن المقاتلة كوثر "محلية الصنع مئة في المئة" وقادرة على حمل أسلحة مختلفة وستستخدم في مهام دعم جوي قصيرة، لكن بعض الخبراء العسكريين يعتقدون أن المقاتلة نسخة طبق الأصل من المقاتلة إف-5 التي أنتجت لأول مرة بالولايات المتحدة في الستينيات.

وتقتصر القوة الجوية الإيرانية ربما على بضع عشرات من الطائرات الهجومية، وهي إما روسية أو أمريكية متقادمة حصلت عليها طهران قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

ودشنت الجمهورية الإسلامية في 2013 ما قالت إنها طائرة مقاتلة جديدة مصنوعة محليا، وأطلقت عليها اسم قاهر 313، لكن بعض الخبراء عبروا حينها عن شكوك في إمكانية نجاح الطائرة.