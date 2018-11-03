مفاجأة.. ميدو ينتصر لـ"الأهلى" بكلمات نارية

03 نوفمبر 2018 - 12:56 م

علق أحمد حسام "ميدو" المحلل الرياضي الحالي، على مباراة النادي الأهلي والترجي بالأمس والتي انتهت بنتيجة بثلاثة أهداف لهدف لصالح النادي الأهلي.

وقال في تغريده بـ"تويتر": "الأندية المصرية ومنتخباتنا سرقوا من قبل في أفريقيا وشمال أفريقيا بسبب الظلم التحكيمى وأرى أنه رغم أداء الحكام السيئ بالأمس إلا أن الأهلي كان أفضل في كل شيء وسيطر على المباراة ويستحق الفوز.. كان هناك فريقين في الملعب واحد منهم فقط لعب على الفوز وهو الأهلي".

وكان قد حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.