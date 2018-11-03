  • السبت 03 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
صلاح والنني

"صلاح" يتصدر تشكيل ليفربول أمام أرسنال

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع يتفقد نقاط الارتكاز الأمنية لمنتدى شباب العالم

السجن

السجن 18 عامًا لمستريح القاهرة الجديدة بتهمة النصب

ميدو

مفاجأة.. ميدو ينتصر لـ"الأهلى" بكلمات نارية

توفيق عكاشة

عكاشة يكشف لأول مرة عن إصابته بمرض خطير

صلاح مع زملائه

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول و أرسنال

ارشيف

الليلة.. مواجهة حامية بين ليفربول وأرسنال

الزمالك

سر تهديد «الزمالك» بمنع إذاعة مبارياته

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: "هنركبكم الحمار بالشقلوب"

مطالب جادة.. سيف الإسلام القذافي في مواجهة الجنيات الدولية

مطالب جادة.. سيف الإسلام القذافي في مواجهة الجنيات الدولية

مفاجأة.. ميدو ينتصر لـ"الأهلى" بكلمات نارية

الرياضة

ميدو
ميدو

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

زوجة «ميدو» تدعمه في هجومه على الأهلى

#

أول وزيرة لمكافحة "الانتحار" في بريطانيا

#

«خناقة» بين ميدو وأحمد مرتضى على «تويتر»

#

جوجل يحمل خبرًا سيئًا لأصحاب نظرية "الأرض مسطحة"

علق أحمد حسام "ميدو" المحلل الرياضي الحالي، على مباراة النادي الأهلي والترجي بالأمس والتي انتهت بنتيجة بثلاثة أهداف لهدف لصالح النادي الأهلي.

وقال في تغريده بـ"تويتر": "الأندية المصرية ومنتخباتنا سرقوا من قبل في أفريقيا وشمال أفريقيا بسبب الظلم التحكيمى وأرى أنه رغم أداء الحكام السيئ بالأمس إلا أن الأهلي كان أفضل في كل شيء وسيطر على المباراة ويستحق الفوز.. كان هناك فريقين في الملعب واحد منهم فقط لعب على الفوز وهو الأهلي".

وكان قد حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مهنة الموت !

فراج إسماعيل

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» دينا الشربينى تتسبب فى مشاجرة بين "الهضبة" والأمن الإنجليزى
» شاهد.. لأول مرة إعلامية ترتدى حجابها على الهواء
» أول رد من وائل جمعة على الهجوم عليه بقناة الأهلى
» "تويتر" يحذف 10 آلاف حساب قبل انتخابات الكونجرس
» الذهب يتراجع 3 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» رؤية الميت الأعمى متعثرا فعل سيئ وقع منه
» لغز وفاة الفتاتين السعوديتين فى أمريكا
» صورة سينمائية لـ«ترامب» تثير عاصفة من الجدل
» شاهد.. فيديو صادم لطالبات يدخن السجائر فى مدرسة
» «صلاح» يروى كواليس دخوله ملعب «ليفربول» أول مرة
» وزير الشباب يهنئ الأهلى بفوزه على الترجي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك