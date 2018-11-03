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8 نوفمبر.. الحكم على سائق أتوبيس أصاب 11 تلميذًا

قضايا وحوادث

اتوبيس مدارس
ارشيفية

شيماء السيد

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حجزت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سائق أتوبيس مدارس، بتهمة التسبب فى إصابة 11 تلميذًا عقب انقلاب الأتوبيس بسبب إهماله، وقيادته بسرعة كبيرة، لجلسة 8 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

ودفع محامى المتهم، بعدم وجود القصد الجنائى، وفجائية الحادث نتيجة وجود بقعة زيت بالطريق كما أثبتت التحريات، وعدم تعاطى المتهم لأى من المواد المخدرة، وفقا لتحليل المخدرات، كما دفع المحامى بعدم تقديم أى من أهالى التلاميذ ببلاغ ضد المتهم، كما دفع بسلامة السيارة الناقلة للتلاميذ وفقا لتقرير المهندس التقنى.

وكشفت تحقيقات ومعاينة النيابة لمكان حادث انقلاب أتوبيس مدرسة الكنانة، كذب ادعاء سائق الأتوبيس بأن سبب الحادث وجود بقعة زيت على الأرض، حيث تبين أن مكان الحادث لا يوجد به أى بقع زيت.

وبفحص كاميرات المراقبة تبين أن المتهم "خالد م" سائق الأتوبيس، كان يقود السيارة بسرعة جنونية مما تسبب فى انقلاب الأتوبيس واصابة مشرفة ومدرسة و11 تلميذًا.


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