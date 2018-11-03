برلمانى: منتدى شباب العالم فرصة حقيقية لبناء كوادر شبابية

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منتدى

شباب العالم

قال النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن مطروح، إن منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر فى كثير من القضايا المحلية والعالمية بين الشباب من مختلف دول العالم، وعرض كل وجهات النظر والاقتراحات وكيفية معالجة القضايا والأمور فى كافة المجالات.

أضاف العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن المنتدى يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وذلك لضمان تمكينهم على أرض الواقع التمكين الفعلى بعد تأهيلهم للاندماج فى الحياة السياسية والحزبية والعملية والعامة، وأن القيادة السياسية تعى جيدا الدور الذى يقوم به الشباب فى مخالف القضايا، وأن عليهم دور كبير فى بناء الوطن.

وأكد عضو النواب، أن المنتدى يعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها علي المضى قدما نحو بناء قادة جدد للمستقبل ليكون لهم دورا في بناء الدولة الحديثة وذلك من خلال ترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، بالإضافة إلى أنه فرصة للترويج للسياحة في مصر بصفه عامة وبصفة خاصة مدينة شرم الشيخ.


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