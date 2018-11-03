رئيس لجنة البنوك: مصر تلعب دورا محوريا في بين أفريقيا وأوروبا

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ألمانيا

السيسي

البنوك

أكد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي حسن حسين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة لألمانيا حققت نجاحات هائلة خاصة على الجانب الاقتصادي وهو ما سينعكس بدوره على تزايد نسب الشراكة بين البلدين في المستقبل وتعظيم حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية في متانة الاقتصاد المصري.

وأضاف - في تصريحات صحفية - أن هناك مكاسب كبيرة  من هذه الزيارة يأتي على رأسها عودة دور  مصر  كوسيط بين إفريقيا وأوروبا،ولاسيما عقب لقاء  بالقادة الأفارقة في المؤتمر الألماني الإفريقي،والذي أرسل سيادته رسالة للمستثمرين المصريين و الألمان للأهمية القصوى بزيادة الاهتمام المصري السياسي بأفريقيا كونها جزء أساسي من الإستراتيجية المصرية في عهده' مما يعد معه دعوة  للمستثمرين و الشركات المصرية بالاستثمار في إفريقيا و التوسع التجاري معها لمصلحه مصر في التواجد الفعال في القارة.

وأوضح حسين أن الزيارة تعد رسالة أخرى  للدول الكبرى مثل الصين وروسيا وأمريكا التي تريد التوسع في إفريقيا بان الإصلاح الاقتصادي في مصر يضعها في مصاف الدول الإفريقية المتلقية للاستثمارات الموجهة لإفريقيا هذا العام.

واختتم حسين أن تلك الزيارة تؤكد علي مستقبل مصر في إفريقيا وأننا في موقع متميز لألمانيا و فرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة كمعبرا وممرا طبيعيا لدخولهم الأسواق الأفريقية والتأكيد على استعداد  مصر  لتلقي جزء من الاستثمارات الموجهة لأفريقيا لمزيد من المشروعات الإفريقية المشتركة التي تكون مصر طرف أساسي فيها للربط بين مصر و دول القارة الأفريقية في البنية التحتية مثل الطرق والسكة الحديد.


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