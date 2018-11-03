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أول تعليق من «أزارو» على تقطيع التيشيرت

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عمرو محمد-متابعات

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بالفيديو.. أول تعليق لـ"فضل شاكر" على حكم تبرئته

قال لاعب النادي الأهلي وليد أزارو، إن الحكم لديه وسيلة تأكد من ركلة الجزاء، وهي الفيديو، وبالتالي لقطة القميص لم تكن سبب احتساب ركلة الجزاء ولم تغير أو توجه قرار الحكم، حسبما أفاد مصدر مقرب من اللاعب.

وأضاف: "في وجود الفيديو لا يمكن الحديث عن صحة أو خطأ القرار، فالحكم يشاهد اللقطة أكثر من مرة، وليس هو فقط من يشاهد اللقطة، بل يوجد خمسة حكام آخرين يشاهدونها أيضا".

وتابع أزارو: أخبرني أيضا أنه لم يضرب المدافع قبل احتساب ركلة جزاء كما يقال، إنما كان التحاما، ولو كان قد ضرب المدافع في وجهه فعلا كان المدافع سيقع ويمسك بوجهه ويوقف اللعب".

وأكمل: "تمزيق القميص.. أزارو مزق القميص حزنا على الهدف الذي استقبله الأهلي وقد يؤثر على الفريق إيابا وليس لشيء آخر كما يتردد".

وأتم "أزارو لا يركز فيما يتردد على وسائل التواصل من الأساس، ولا يهمه إلا تأدية عمله ومساعدة فريقه على الانتصار فقط".

كانت لقطة قد أظهرت أزارو يمزق قميصه أثناء مشاهدة الحكم للقطة ركلة جزاء الأهلي الثانية في تقنية الفيديو.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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