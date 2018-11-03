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وزير المالية: مصر عازمة على دحر الإرهاب ومواصلة جهود التنمية

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نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى شهداء محافظة المنيا إثر الحادث الإرهابي الآثم الذى حدث مساء أمس.

وأكد وزير المالية أن هذا الحادث الإرهابي الغاشم لن ينال من عزيمة الشعب المصري وثقته في قيادته والتفافه حولها للقضاء تمامًا على الإرهاب وأن مصر عازمة على دحر الإرهاب ومواصلة جهود التنمية والارتقاء بها.

وأكد ثقته في تجاوز مصر أية آثار لهذا الحادث الخسيس، كما تجاوزنا ما سبقه من حوادث إرهابية وسنقف جميعًا صفًا واحدًا حتى تكتب السلامة لمصر ولشعبها الآبي.

ويتقدم وزير المالية باسمه وباسم جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بخالص تعازيه وتضامنه الكامل مع ضحايا الإرهاب.


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