انسحاب 16 ناديا بينها "ليفربول" و"الريال" من أبطال أوروبا

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قرر 16 ناديًا الانسحاب من دوري أبطال أوروبا لتشكيل دوري خاص بهم تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي".

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه الأندية وقعت اتفاقية على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي الذي من المفترض أن ينطلق بنسخته الأولى عام 2021، ليكتب نهاية بطولة دوري الأبطال التي أبدى عمالقة أوروبا رغبتهم بالانسحاب منها.

وتابعت الصحيفة أن الأندية التي وقعت على الاتفاقية هي ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، يوفنتوس، تشيلسي، آرسنال، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، ليفربول وميلان، وما سبق ذكرهم يعدون من الأندية المؤسسة للبطولة، كذلك ستضم كلا من أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، مارسيليا، إنتر ميلان وروما كضيوف.
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