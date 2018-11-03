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برلمانية: بدون الشباب لن تتمكن مصر من صياغة حاضرها وصناعة مستقبلها

آخر الأخبار

برلمانية
النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية

أمينة عبد العال

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البرلمان

الشباب

الرئيس السيسي

قالت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، أن القيادة السياسية تدرك جيدًا أنه لا تقدم للأمام بدون الشباب ولا نهضة حقيقية سوى بسواعدهم، ولا دخول إلا عالم المستقبل إلا بعقولهم، ولا تنمية سوى بعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق غدًا أفضل لهم ولبلادهم.

وأضافت " عتمان"، في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى الحكم، وهو يقدر دور الشباب وأهميته في صياغة حاضر مصر وصناعة مستقبلها، ويسعى جاهدًا إلى تأهيل الشباب سياسيًا واجتماعيًا لتمكنيهم من تولي المناصب القيادية في الدولة.

وتابعت: لأول مرة نرى عدد كبير من نواب البرلمان لا تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، فضًلا أن انتخابات المجالس المحلية المقبلة سيكون بها 25 % من الشباب، وهو ما يعد بمثابة ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، من وزراء الحكومة والمسئولين الحاضرين فاعليات منتدى شباب العالم،  بسرعة تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها المنتدى على أرض الواقع، حتى يشعر الشباب بأن هناك من يسمع لهم ويعمل على تلبية مطالبهم.


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