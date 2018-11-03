أكسبريس : محمد صلاح لا يعتبر لاعبًا عالميًا

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محمد صلاح

أكسبربيس

لاعبا عالميا

ذكرت صحيفة "أكسبريس" البريطانية، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ليس من الطراز العالمي، لكنه رغم ذلك قادرعلى تسجيل 25 هدفًا في العام في الدوري الممتاز .

وقال اللاعب الإنجليزي السابق، داني ميرفي، إن " صلاح ليس في نفس مستوي ميسي وسيحتاج إلى تسجيل الكثير من الأهداف على مدى سنوات عديدة قبل أن يعتبر لاعباً من الطراز العالمي".

وأشارت الصحيفة إلى أن في  الوقت الذي لا يتوقع فيه "ميرفي" أن يقوم صلاح بتكرار إنجازاته في الموسم الأول مع الريدز، فإنه يدعم نجمه في الوصول إلى علامة 25 هدفاً في الدوري بسبب حركته وقدرته على الوصول إلى منطقة الجزاء".

وقال مورفي لصحيفة: "لا أعتقد أن صلاح متخلفا هذا الموسم، ويبدو أن الناس ينسون أنه كان يفتقد الكثير من الفرص في العام الماضي أيضاً ، فهو ليس لاعبًا هجوميًا بشكل صريح ، ولكنه يحصل دائمًا على قدر ضئيل من الفرص، يستطيع من خلالها التهديف، وذلك بسبب موهبته".

وأضاف :"إن حركة صلاح جيدة للغاية وهو سريع جداً لدرجة أنه سيحصل دائماً على 25 هدفاً في الموسم في الدوري الممتاز ، بغض النظر عن عدد الفرص التي يفوتها".

ومن جانبه،يعتقد حارس مرمى الدوري الممتاز السابق شاكا هيسلوب،أيضًا أن صلاح يقترب بسرعة من أفضل مستوياته.

وأوضح "هيسلوب":"أن تراجع مستوي صلاح هذا الموسم بسبب أصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا ، وتزامن لاعبه في كأس العالم مع مصر على الرغم من خروجهم من دوري المجموعات، لكنها كانت بداية قوية له قبل شفائه تمامًا".

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