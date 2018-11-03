برلماني: هذه العمليات الإرهابية تؤكد إفلاس الإرهاب

03 نوفمبر 2018 - 02:22 م

أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الهجوم الغادر على حافلة لشركاء الوطن بالمنيا هى محاولة إجرامية فاشلة لتصدير صورة للعالم أن مصر غير مستقرة، مؤكدًا أن مصر ستنتصر على الإرهاب بتضامن شعبها ويقظة أجهزتها الأمنية.

وقال الجزار في بيان صحفي له، إن الجماعات الإرهابية المتطرفة ومن يقف خلفهم لن ينالوا أبدًا من تلاحم المصريين ولا عزيمة أبنائهم وسيظل المصريون قبطيهم ومسلمهم يدا واحدة في مواجهة هؤلاء الغادرين المجرمين، مشيرًا إلى أن حادث المنيا الإرهابي إجرام لا تقره عقيدة ولا شريعة ولا دين.

ولفت "عضو لجنة حقوق الإنسان" أن هذا العمليات الإرهابية تؤكد إفلاس الإرهاب وأنه في نزعه الأخير، مضيفًا أن تللك الجماعات المارقة عن الدين تحاول تعكير صفو المصريين، عن طريق اللعب بورقة التفرقة بين المسلمين والمسيحيين وتخريب عرس مصر "مؤتمر الشباب" الذي يحدث في شرم الشيخ الآن.