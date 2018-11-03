عمارة يحذر من محاولات الوقيعة لتفرقة المصريين

03 نوفمبر 2018 - 02:27 م

صرح الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين بأن ما حدث في المنيا من استهداف المصريين الأقباط لم يكن حادثا عرضيا ولكنه عملية محددة الأهداف والتوقيت لمحاولة تسويق بأن مصر غير آمنة.

وأشار عمارة في ظل حدثين مصر تفرح بهم أمام العالم وهما استقبال وفد الأوفيد الفرنسي للحج المسيحي لمسار العائلة المقدسة والحدث الآخر منتدى شباب العالم ليأتي الإرهاب بعملائه الذين باعوا ضمائرهم للشيطان لمحاولة تشويه صورة مصر أمام العالم بأن محاولات الإرهاب تستهدف عرقلة الوطن واختيار توقيت هذا العمل الإرهاربى الخسيس وأنظار العالم كلها تتجه نحو مصر الأمن والأمان وان هذا العدو الذي يحاربنا بالوكالة يعرف جيدًا حجم مصر والمصريين

اختتم عمارة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل وبنجاح منقطع النظير فلولا هذا النجاح ما كان ليعمل هذه الأعمال ليستغلها ضد الوطن في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وحذر عمارة من محاولات الوقيعة هذه الأيام عن طريق لجان خاصة كل دورها تأجيج الفتنة وتفرقة المصريين الوقيعة بين الجيش والشعب والشرطة وهزيمة هذا بالاتحاد وتقصي الحقائق من مصادرها وحفظ الله مصر والمصريين