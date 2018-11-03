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رسالة حادة من إسماعيل حول التعتيم الإعلامى على ضحايا دير المنيا

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المنيا

جميلة اسماعيل

دير الانبا صموئيل

علقت الإعلامية جميلة إسماعيل على حادث استهداف أقباط دير الأنبا صموئيل بالمنيا، مستنكرة التعتيم الإعلامي على الشاشات المصرية، وواصفة مشهد تشييع جثامين الأقباط بالموجع الذي لا يتحمله أحد على المستوى الإنساني .

 وقالت إسماعيل خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عدساتكم موجهة لمن؟ إضاءتكم علي من؟ أين هذا المشهد الموجع من تغطية الإعلام المصري؟".

وتابعت قائلة: "الصمت  من أجل من ؟ تعليمات بماذا وممن؟ منهمكين في الحفاظ علي مواقع ستزول وفي الخوف والشجار والبكاء علي المتر مربع المتبقي".

وبالأمس تعرض أتوبيس كان يقل أقباطًا متجهين لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 قتلى و13 مصابًا، وفقًا لأول حصيلة رسمية.

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