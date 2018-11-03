» ضربة موجعة للأهلي بذهاب نهائي الأفريقي

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الاهلى

رادس

النهائي الإفريقي

فتحى

حدد الدكتور خالد محمود الطبيب المعالج لفريق النادي الأهلي، مدي لحاق النجم احمد فتحي بمباراة النهائي الإفريقي بين الأهلي والترجي بتونس.

وقال محمود في تصريحات صحفية، أن فتحي مصاب بتمزق صغير في العضلة الأمامية، سيمنعه من خوض مباراة إياب النهائي

وخرج فتحي من مواجهة الذهاب التي انتهت 3-1 للأهلي في الدقيقة 22 متأثرا بإصابته .

وكان فتحي قد خضع لاختبار طبي قبل المباراة أثبت جاهزيته بحسب الجهاز الطبي للأهلي، إلا أنه لم يستطع إكمال المباراة وسيغيب عن الإياب كذلك .

ويبلغ فتحي من العمر 33 عاما وحصد مع الأهلي 3 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، يريد زيادتهم لـ4 ضد الترجي .

وشارك فتحي مع الأهلي في 11 مباراة في النسخة الحالية لدوري الأبطال سجل فيهم هدفا وصنع اثنين .


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