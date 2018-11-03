» أمينة المراة بحزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة تدين حادث المنيا

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أدانت هالة كيره امينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة  العملية الإرهابية التي استهدفت  حافلة بمحافظة المنيا ، الأمر الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء. وتوجت بالعزاء للرئيس  عبد الفتاح السيسي  الحكومةً والشعب ولأهالي الضحايا، سائله الله أن يلهم اهلهم  الصبر والسلوان، ومتمنية سرعة الشفاء للمصابين.

  وثمنت كيرة  الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في مواجهة خطر الإرهاب واجتثاثه من جذوره، مشيرة  إلى أن لديها كل الثقة في  استئصال الأرهاب من جذوره

وقالت كيره أن هذه العمليات الإجرامية لن   تؤثر علي تكاتف الشعب المصري وقدرته على الوقوف أمام القوى الظلامية التي تسعى لنشر فكر التطرّف والتشددوالإرهاب والتأثير على أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأشارت  كيره إلى أن هذه الأعمال الإجرامية تستدعي مجدداً التأكيد على ضرورة التكاتف  بين مؤسسات الدولة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة على مختلف الأصعدة لمواجهة عمل التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة والذي يمثل واحداً من أهم التحديات المتصاعدة التي تواجه مصر والمنطقة العربية  والعالم .


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