نتنياهو يخفي عن ترامب هذا السر

03 نوفمبر 2018 - 04:45 م

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخفى أخبار لقاءات سرية له ببعض دول الخليج عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كان آخرها زيارته لسلطنة عمان دون التنسيق مع الإدارة الأمريكية.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو لم يجرِ أي تنسيق مع الإدارة الأمريكية حيال زيارته لعمان، وبأن السفير الأمريكي في عمان نفسه علم بالزيارة من وسائل الإعلام العربية والأجنبية دون إطلاعه على أي تفاصيل مسبقة.

وأفادت القناة العبرية بأن زيارة نتنياهو لم ولن تكون الزيارة الرسمية الإسرائيلية الأخيرة لعمان، إنما سيزورها يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات والطاقة الأسبوع القادم، للاشتراك في مؤتمر دولي حول الطاقة في مسقط.

فيما نقل موقع "عكا" الإلكتروني، عن مصادر أمريكية يهودية، مقربة من نتنياهو، فإنه وبعد زيارة سلطنة عمُان، يتوقع أن يزور رئيس وزراء إسرائيل دولا خليجية أخرى، في إطار مساعي تطبيع وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الدول الخليجية.

وكشف نتنياهو، الجمعة الماضي، عن لقاء جمعه مع السلطان قابوس بن سعيد، وفقا لما نشره الأول عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن زيارته إلى سلطنة عمان "هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996".

وأضاف نتنياهو أن السلطان قابوس "وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين"، معلنا أنهما بحثا "السبل لدفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".

واعتبر نتنياهو الذي نشر صورا من اللقاء أن "هذه الزيارة تشكل خطوة ملموسة في إطار تطبيق سياسته الرامية إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".



