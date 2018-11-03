  • السبت 03 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:48 م
بحث متقدم
أرشيفية

سقوط مقاتلة مصرية أثناء التدريب

جانب من اللقاء

بالصور.. تفاصيل لقاء «السيسي» و«عباس»

حديقة أنطونيادس

القصة الكاملة لبيع أقدم حدائق العالم بالإسكندرية في مزاد علني

باملاك تيسيما

تعرف على حكم مباراة الترجي والأهلي في تونس

نتنياهو وترامب

نتنياهو يخفي عن ترامب هذا السر

ازارو

شاهد.. «أزارو» مهدد بالإيقاف من الاتحاد الإفريقي

زيارة ميلانيا للقاهرة

زيارة "ميلانيا" للقاهرة تثير أزمة بأمريكا

خاشقجي

مقتل «خاشقجي» فضح «الذباب الإلكتروني»

جوجل

«جوجل» يتضامن مع ضحايا أقباط المنيا

أردوغان

أردوغان: قضينا على "عار" حظر المحجبات

قناة عبرية:

نتنياهو يخفي عن ترامب هذا السر

عرب وعالم

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

نتنياهو: التهديد الإيرانى يقرب علاقتنا مع العرب

#

علماء: نريد اصطدام كويكب بالأرض لأن هذا يحقق فوائد ضخمة

#

"التاريخ السري لنساء ترامب" قريبا في الأسواق

#

ترامب يتراجع عن فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم

إسرائيل

أمريكا

ترامب

نتنياهو

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخفى أخبار لقاءات سرية له ببعض دول الخليج عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كان آخرها زيارته لسلطنة عمان دون التنسيق مع الإدارة الأمريكية.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو لم يجرِ أي تنسيق مع الإدارة الأمريكية حيال زيارته لعمان، وبأن السفير الأمريكي في عمان نفسه علم بالزيارة من وسائل الإعلام العربية والأجنبية دون إطلاعه على أي تفاصيل مسبقة.

وأفادت القناة العبرية بأن زيارة نتنياهو لم ولن تكون الزيارة الرسمية الإسرائيلية الأخيرة لعمان، إنما سيزورها يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات والطاقة الأسبوع القادم، للاشتراك في مؤتمر دولي حول الطاقة في مسقط.

فيما نقل موقع "عكا" الإلكتروني، عن مصادر أمريكية يهودية، مقربة من نتنياهو، فإنه وبعد زيارة سلطنة عمُان، يتوقع أن يزور رئيس وزراء إسرائيل دولا خليجية أخرى، في إطار مساعي تطبيع وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الدول الخليجية.

وكشف نتنياهو، الجمعة الماضي، عن لقاء جمعه مع السلطان قابوس بن سعيد، وفقا لما نشره الأول عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن زيارته إلى سلطنة عمان "هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996".

وأضاف نتنياهو أن السلطان قابوس "وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين"، معلنا أنهما بحثا "السبل لدفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".

واعتبر نتنياهو الذي نشر صورا من اللقاء أن "هذه الزيارة تشكل خطوة ملموسة في إطار تطبيق سياسته الرامية إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

مهنة الموت !

فراج إسماعيل

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل امرأتين في إطلاق نار بـ"فلوريدا"
» مصرع غطاس أثناء البحث عن الطائرة الإندونيسية
» التعاون الإسلامي: نقل سفارة البرازيل إلى القدس غير قانوني
» دولة خليجية جديدة على جدول زيارات نتنياهو
» «جوجل» يتضامن مع ضحايا أقباط المنيا
» العثور على جثة مواطن ملقاة بجوار ترعة في الفيوم
» أمينة المراة بحزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة تدين حادث المنيا
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبلد الوليد
» تأجيل محاكمة بديع وآخرين بأحداث مسجد الاستقامة لـ 5 نوفمبر
» الأهلي يطلب حمايته في تونس
» تأجيل "أحداث البدرشين الثانية" لجلسة 8 نوفمبر

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك