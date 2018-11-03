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تأجيل محاكمة رئيس حي الدقي وآخرين بتهمة الرشوة

قضايا وحوادث

نادر سعيد
رئيس حي الدقي

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3 نوفمبر أولي جلسات محاكمة رئيس حي الدقي في الرشوة

فساد

رشوة

محاكمات

حي الدقي

أجلت منذ قليل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة رئيس حى الدقى ومديرة الإدارة الهندسية و6 آخرين بتهمة تقاضى الرشوة لجلسة 5 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع.

صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وأثبتت هيئة المحكمة حضور المتهمين، وتبين تغيب المتهمة الثانية عن الحضور من محبسها، وتغيب الثامن، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع.

وطالب دفاع المتهم الأول رئيس حي الدقى، بسماع الاسطوانات والتصريح باستخراج توصيف وظيفي للمتهم الأول وضم ملف العقار رقم 14 بشارع البطل أحمد عبد العزيز واستدعاء اللواء علاء هراس نائب محافظ الجيزة السابق وآخرين للاستماع إلى أقوالهم شهود نفى.

وطلب جميل سعيد دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس، مقدمي الرشوة إلى رئيس حي الدقى، إثبات اعتراف موكليه بتقديم الرشوة، موضحا أنهم اضطروا لتقديم الرشوة بعد أن طلبت منهم، لتيسير أعمالهم التي توقفت.

فيما حضر المحامي شعبان سعيد دفاع المتهمين السادس والسابع، بموجب وكالة خاصة، وقدم حافظة مستندات طويت على إقرار باعترافهم بما جاء بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وقرر انه جاهز للمرافعة في الوقت الذي تحدده المحكمة.

حضر المتهمون باكرا في حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لبدء جلسة محاكمتهما.



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