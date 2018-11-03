تعرف على حكم مباراة الترجي والأهلي في تونس

03 نوفمبر 2018 - 04:51 م

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تكليف الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما بإدارة مباراة إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر إقامتها على ملعب رادس يوم الجمعة المقبل.

وأشارت صحيفة "الصباح" التونسية إلى أن الحكم الإثيوبى تيسيما من وقع عليه الاختيار لإدارة النهائى، ولم يتم الإعلان الرسمى من جانب الكاف حتى الآن.

وكان الأهلى قد تغلب على الترجى أمس بنتيجة 3/1 ليضع يدا على اللقب التاسع فى تاريخه والأول منذ 2013 عندا حقق لقبه الأخير على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى.

الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما سبق وأدار مباراة الأهلي والوداد المغربي فى ذهاب نهائى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب، وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1 قبل أن يخسر الشياطين الحمر فى الدار البيضاء بهدف دون رد.



