» العثور على جثة مواطن ملقاة بجوار ترعة في الفيوم

03 نوفمبر 2018 - 04:56 م

عثر الأهالى بقرية أبو شارود بمركز سنورس بمحافظة الفيوم على جثة مواطن، ملقاة على حافة ترعة بني عثمان، بمركز سنورس، ومعه جميع متعلقاته الشخصية، دون وجود إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مواطن ملقاة على حافة ترعة بني عتمان بقرية أبو شارود.

وانتقلت مباحث المركز انتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة للمواطن "عبدالرحمن عبدالحميد.ع" "18 سنة-عامل"، ومقيم بقرية أبو شارود، ويرتدي ملابسه كاملة، ومعه جميع متعلقاته الشخصية، ولا تظهر عليه إصابات ظاهرية.

وقال شقيق المتوفي، "محمود عبدالحميد" "31 سنة-عامل"، إن سبب وفاة شقيقه صعق بالكهرباء خلال صيد الأسماك، ولم يتهم أحد بالتسبب في الوفاة، ونقلت جثة المتوفي لمستشفى سنورس المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة توقف مفاجئ بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 6798 لسنة 2018م إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.



