نعمان :حادث دير المنيا هدفه ضرب السياحة

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قال الاعلامي الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية أن استهداف ثلاث اتوبيسات بمدق دير أنبا صموئيل بالمنيا والذي نتج عنه حتى الان استشهاد 7 أقباط اغلبهم أطفال واصابة 12 اخرين يستهدف افشال منتدى الشباب العالمي المقام حاليا في شرم الشيخ.

وأعلن نعمان أن استهداف أتوبيسات بمدق ديرالأنبا صموئيل خطط له ربما من عناصر في تنظيم القاعدة في المغرب العربي

وأكد نعمان أن هذه الحادثة هدفها أيضا ضرب السياحة المصرية خاصة بعد استئناف أول الرحلات الروسية لمصر مؤكدا على أن هذا الحادث لن يزيدنا الا تماسكا وصلابة من أجل معركة البقاء والوجود التي تشهدها الدولة المصرية.


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