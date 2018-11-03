الأمن العام يضبط هاربًا من 3 أحكام بالمؤبد

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ضبط

الامن العام

هروب

مؤبد

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا في ضبط عنصر إجرامى هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية بالسجن المؤبد بدائرة مركز شرطة الحجيرات، وبحوزته بندقية آلية وذخائر بدون ترخيص.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة والخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ الأحكام القضائية، وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وتمكنت أجهزة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى (بقنا) من ضبط "حمدى.ج.أ"، مُقيم بدائرة مركز شرطة الحجيرات - سبق اتهامه فى 25 قضية "سلاح نارى، سرقة بالإكراه، خطف، قتل عمد"، والصادر ضده 3 أحكام قضائية غيابياً بالسجن المؤبد فى قضايا "سلاح، سرقة بالإكراه، إكراه على توقيع"، وبحوزته (بندقية آلية، وبخزينتها 18 طلقة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.



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