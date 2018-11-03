» التعاون الإسلامي: نقل سفارة البرازيل إلى القدس غير قانوني

03 نوفمبر 2018 - 05:05 م

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، إعلان رئيس البرازيل المنتخب جاير بولسونارو، عزمه نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

ودعت المنظمة، في بيان اليوم السبت، "بولسونارو" إلى "إعادة النظر في هذا الموقف غير القانوني"، موضحة أن الإعلان يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي ولجميع القرارات الأممية ذات الصلة.

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي، البرازيل بتبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام، بموجب رؤية حل الدولتين.

وأمس الجمعة، صدر عن الجامعة العربية بيان في السياق ذاته، أبدت فيه انزعاجها إزاء تصريحات الرئيس البرازيلي المنتخب.

وأمس الأول الخميس، جدد "بولسونارو"، في تصريحات صحفية، وعده الانتخابي بنقل السفارة، بعد تقلده منصبه بشكل رسمي.

يشار أن الولايات المتحدة وجواتيمالا اتخذتا الخطوة ذاتها بشكل رسمي، في مايو الماضي، تنفيذًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية 2017، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ولاقت الخطوة تنديدًا دوليًا واسعًا، وقطعت القيادة الفلسطينية على إثرها اتصالاتها مع واشنطن.