سقوط مقاتلة مصرية أثناء التدريب

محمد فضل
أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، سقوط طائرة مقاتلة أثناء طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب نتيجة حدوث خلل فنى بأدوات التحكم بالطائرة ونجاة الطيار من الحادث .
وكانت الشركة الروسية الموحدة لتصميم الطائرات، أعلنت أن مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية المصرية تحطمت اليوم السبت خلال تنفيذها طلعة تدريبية في مصر.
وقالت الشركة، في بيان وزعته بين الوكالات الروسية: "تتوفر لدينا معلومات أولوية تفيد بتحطم طائرة من نوع ميغ-29 إم تابعة للقوات الجوية المصري".
وأضافت الشركة في بيانها: "سيتوجه خبراؤنا الفنيون في أقرب وقت إلى مصر للمساعدة على التحقيق في الحادث".
عشاء06:40 م
فجر
04:52
شروق
06:17
ظهر
11:43
عصر
14:47
مغرب
17:10
عشاء
18:40