سقوط مقاتلة مصرية أثناء التدريب

03 نوفمبر 2018 - 05:19 م

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، سقوط طائرة مقاتلة أثناء طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب نتيجة حدوث خلل فنى بأدوات التحكم بالطائرة ونجاة الطيار من الحادث .

وكانت الشركة الروسية الموحدة لتصميم الطائرات، أعلنت أن مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية المصرية تحطمت اليوم السبت خلال تنفيذها طلعة تدريبية في مصر.

وقالت الشركة، في بيان وزعته بين الوكالات الروسية: "تتوفر لدينا معلومات أولوية تفيد بتحطم طائرة من نوع ميغ-29 إم تابعة للقوات الجوية المصري".

وأضافت الشركة في بيانها: "سيتوجه خبراؤنا الفنيون في أقرب وقت إلى مصر للمساعدة على التحقيق في الحادث".