» مصرع غطاس أثناء البحث عن الطائرة الإندونيسية

03 نوفمبر 2018 - 05:23 م

لقي غطاس مصرعه أثناء مشاركته في أعمال البحث عن حطام طائرة "بوينج" المنكوبة، التي سقطت في البحر، بداية الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفة "كومباس" الإندونيسية، السبت، بمصرع الغطاس الإندونيسي سيارول أنتو (48 عاما)مرجعة سبب مصرعه إلى ارتفاع ضغط الماء في الأعماق.

وذكرت أن "سيارول أنتو" كان رجل إنقاذ ماهر، وشارك في عمليات إنقاذ عديدة، بما فيها البحث عن حطام طائرة تابعة لشركة "إير اسيا" سقطت في بحر جاوة عام 2014.

وفي 29 أكتوبر الماضي، سقطت طائرة من طراز "بوينغ 737" التابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية في مياه البحر بالقرب من جزيرة جاوة الإندونيسية بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار جاكارتا؛ الأمر الذي أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصا.

ويقع الجسم الرئيس للطائرة المنكوبة على عمق ما بين 30 و40 مترا.

ولا تزال أسباب الكارثة غامضة حتى الآن، وتم إنتاج الطائرة المنكوبة عام 2018، وبدأ استخدامها في أغسطس الماضي.