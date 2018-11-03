السيسي: لن نقبل أي تسوية يرفضها الفلسطينيون

03 نوفمبر 2018 - 07:47 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على هدوء الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، ومنع قيام أي حرب جديدة بين الجانبين، مشددًا على رفضه أي تسوية مع الاحتلال يرفضها الجانب الفلسطيني.

وأضاف السيسي، خلال لقاء جمع السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، في شرم الشيخ على هامش المشاركة فى منتدى الشباب العالمي، "لا نبحث عن أي اتفاقيات؛ لأن الاتفاقيات يجب أن تكون بين القيادة الفلسطينية الشرعية ومنظمة التحرير بقيادة الرئيس عباس والجانب الإسرائيلي".

وتابع، ، بحسب ما نقلت "وفا" عن عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "التهدئة الحقيقية والكاملة لن تكون إلا باتفاق فلسطيني إسرائيلي باعتبار أن ذلك شأن القيادة الفلسطينية التي يمثلها الرئيس عباس".

وحسب الوكالة، قال الأحمد إن السيسي أكد أنه لا يمكن لمصر أن تقبل أي شأن سياسي يتعلق بالقضية الفلسطينية إذا كان الفلسطينيون يرفضونه.

وأشار الأحمد إلى تطابق فلسطيني مصري بالمواقف المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية وصفقة القرن وعملية السلام.

والخميس، كشف مصدر فلسطيني، الأناضول، أن جهاز المخابرات العامة المصري، الذي يقود جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حقق تقدما ملموسا في مفاوضات التهدئة.

وتشمل بنود الاتفاق المرتقب، تخفيف الحصار عن قطاع غزة، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينفذها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتنظم فصائل فلسطينية، أبرزها "حماس" و"الجهاد"، مسيرات قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل منذ نهاية مارس الماضي، وأسفر اعتداء الجيش الإسرائيلي عليها عن استشهاد أكثر من مائتي فلسطيني وجرح الآلاف.