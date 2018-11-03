رسالة شكر من "حماس" لتونس

03 نوفمبر 2018 - 08:00 م

رحّبت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، بقرار المحكمة الابتدائية في تونس بمنع دخول وفد إسرائيلي إلى أراضيها للمشاركة في مؤتمر خاص بالأديان.

وأعرب القيادي في الحركة سامي أبوزهري، في بيان صحفي نشره الموقع الرسمي للحركة، عن "تقدير حماس للشعب التونسي الأصيل ولكل المنظمات التونسية التي عملت من أجل استصدار هذا القرار".

وقضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة، بمنع دخول أو إيواء الوفد الإسرائيلي للمشاركة في الملتقى العالمي لحوار الأديان.

ورفعت القضية من قبل كل من "الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية"، و"الحزب الجمهوري"، و"حركة الشعب"، ضد منظمة "الكشافة التونسية".

وطالبوا بمنع المنظمة من استقبال أو إيواء أو مشاركة الممثلين لمنظمة المنتدى الدولي للكشافة اليهودية، وكل من يحمل الجنسية الإسرائيلية في الملتقى العالمي لحوار الأديان المزمع عقده من 4 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.