بمشاركة «السعيد» و«شيفو».. أهلي جدة يهزم النصر

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المصريون

النصر

أهلي جدة

فاز فريق أهلي جدة على نظيره النصر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقاد عمر السومة فريق للانتصار في هذا اللقاء الصعب، حيث دخل الملعب كبديلا للاعب المصري عبدالله السعيد في الدقيقة 74، ولم يصمد كثيرا وسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 76 من المباراة.

وأحرز دجانيني تفاريس الهدف الثاني للأهلي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89 قبل نهاية اللقاء، وكان قد تسبب بها أيضا اللاعب السوري عمر السومة.

ورفع نادي الأهلي السعودي رصيده من النقاط إلي 19 نقطة في المركز الثاني، ويحل النصر في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.


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