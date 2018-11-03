» ضبط سيدة وآخرين لسرقتهم السيارات بالإكراه

03 نوفمبر 2018 - 08:12 م

نجحت مباحث القليوبية فى ضبط شخصين بالعبور لقيامهما بالاشتراك مع آخرين إحداهما سيدة، واستدرجوا أحد الأشخاص والاستيلاء على سيارته بالإكراه تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث العبور، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة العبور بمنطقة الحى الثانى بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص داخل سيارة رقم (ق ب س 8246) رفقة قائدها بالاستغاثة، وباستيقاف السيارة تبين أنه يدعى موسى ا. ح- سن 32، صاحب مكتب عقارات كائن بدائرة القسم ومقيم بذات الدائرة، وضبط قائدها المدعو "سامى ح. م"36 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، سبق اتهامه فى 8 قضايا "سرقة، مخدرات"وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة").

بسؤال الأول قرر بقيام الثانى وآخران باستدراجه عن طريق إحدى السيدات تدعى" حسناء "قام بالاتفاق معها على التقابل، وعقب التقابل معها بالسيارة الخاصة به فوجئ بعدد 3 أشخاص قاموا بتهديده بأسلحة بيضاء وأجبروه على النزول من سيارته واختطافه داخل السيارة المضبوطة، وقيام الآخرين بالاستيلاء على سيارته، وفروا بها هاربين.

ومن خلال تتبع خط سير هروب الجناة أمكن ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه قيادة أحد الجناة المدعو "عزالدين ح. م-"34سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة "شقيق المتهم الأول" سبق اتهامه فى 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، مخدرات"وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة") وتبين هروب الشخص الآخر والسيدة.

بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين.