وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجب ديني

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محمد فضل- متابعات

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الإرهاب

وزير الأوقاف

الإبلاغ

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم السبت، مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، للمتابعة الفنية والتطبيقية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تخدم الدين والوطن.

ودعا وزير الأوقاف، وفقا لبيان اليوم السبت، مديري المديريات إلى الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الحادث الإرهابي بمحافظة المنيا.

وقال إن الساكت على الإرهاب شريك فيه، وأن الإبلاغ عن الإرهابيين واجب ديني ووطني وإنساني، موضحا أن الاعتداء على أي شخص على أرض مصر، هو اعتداء على المصريين جميعًا، وأن العمليات الإجرامية لا تزيدنا إلا صلابة وإصرارا على مواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أنه يجب تفكيك جميع حواضن الإرهاب وخلاياه، وهذا يقتضي ضرورة مواصلة المتابعة الدائمة لكل من يصعد المنبر، وإبعاد أي إنسان لديه أي انتماء لهذه الأفكار عن منابر الأوقاف.

وشدد على أن الخطاب الديني الصحيح هو الذي يعالج قضايا المجتمع، ويأخذ بيد الإنسان إلى ما فيه استقرار الفرد والمجتمع وأمنه وأمانه، وأن الوطنية لا تنفك عن التدين الصحيح، وكل ما يؤدي إلى الهدم والتخريب هو خيانة للدين والوطن.



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