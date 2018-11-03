«الوفد» يجري انتخاب هيئته العليا على الطريقة الأمريكية

03 نوفمبر 2018 - 08:35 م

علي طريقة المراسم والبروتوكول في انتخابات الدول الغربية خاصة الامريكية ، التي تقوم بإجراء استطلاعات رأي حول المرشحين في أي انتخابات سياسية، والتي غالبًا ما تعتبر نتائج شبه متوقعة لحسم أي ماراثون انتخابي، شكلت بعض لجان حزب "الوفد"، لجانًا داخلية لعمل استطلاعات رأى استرشادية حول مدى شعبية المرشحين لعضوية الهيئة العليا.



ويبلغ عدد المرشحين 116 بعد تنازل 7 مرشحين. ومن المنتظر أن تعلن اللجان عن نتائجها في غضون الأيام القادمة لتكون استرشادية لأعضاء الحزب في اختيار 50 من المرشحين لأعضاء الهيئة العليا لـ "الوفد".



قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، إن "استطلاعات الرأي هي تطور صحي للديمقراطية داخل أروقة حزب الوفد، وتدل على أن انتخابات الهيئة العليا للحزب ستجري بشكل شفاف ومحايد دون تدخل من أي جهة داخل أو خارج الحزب".



وأضاف بدراوي لـ "المصريون"، أنه "من حق لجان الحزب الفرعية بالمحافظات التنسيق فيما بينها لاختيار مرشحيها في انتخابات الهيئة العليا للحزب، واختيار الوسائل الحديثة في تحديد المرشحين الذين يستحقون عضوية الهيئة العليا للحزب".



وأوضح بدراوي أن "أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد هم من ستكون لهم الكلمة النهائية في اختيار أعضاء الهيئة العليا للحزب في الانتخابات المقررة في 9 نوفمبر القادم".



