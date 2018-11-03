غدًا محاكمة المتهمين بلجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، محاكمة 70 متهما بينهم 39 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة



كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين