في منتدى الشباب.. رسالة من السيسي إلى نادية مراد

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نادية مراد

السيسي

منتدي الشباب

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للفتاة الأيزيدية نادية مراد، مؤكدًا أن مصر ترفض التمييز والعنصرية التي ينتهجها تنظيم داعش الإرهابي ضد الإنسانية.

وقال "السيسي"، موجهًا حديثه لـ"نادية"، "هنطالب العالم بالاعتراف بالجريمة اللي عملها داعش وكل التنظيمات المتطرفة في العالم، بقولك يا نادية هنخلي أول مطالبة من مصر، وهنكون أحنا في مصر أول من يرفض التطرف والتمييز والعنصرية كما رفضناه سابقًا".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بالمنتدى الثانى لشباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن المصريين تحركوا سابقاَ بـ 30 مصريا ومصرية شاب وشابة وقالوا "لا للتمييز الدينى".

وتمتد أعمال المنتدى على مدار 3 أيام تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابي الضخم الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ.



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