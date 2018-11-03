» بالفيديو.. الحكم يلغي هدفًا عالميًا لـ«تريزيجيه»

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تريزيجيه
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تريزيجيه

الدورى التركي

ألغى حكم مباراة قاسم باشا وأنطاليا سبور هدفًا عالميًا للنجم محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني، فى المباراة التى أٌقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري التركي.

وأحرز محمود تريزيجيه هدفاً من منتصف الملعب إلا أن الحكم قرر إلغاءه لأنها ركلة حرة غير مباشرة.

وحصل محمود تريزيجيه على 8.1 – 10 فى التقييم الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبى الفريقين فى مباراة اليوم، وهو التقييم الذى لم يحصل عليه أى لاعب أخر.

محمود تريزيجيه كان أكثر اللاعبين نجاحاً فى المراوغات بمباراة اليوم، بعدما نجح فى تنفيذ 4 مراوغات ناجحة.

وبادر قاسم باشا بالتسجيل عن طريق فيسيل سارى فى الدقيقة 21، قبل أن يتمكن أنطاليا سبور من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق دييجو أنجيلو وسوليمان دوكارا فى الدقيقة 43 و83 من عمر المباراة.

وتوقف رصيد قاسم باشا عند 19 نقطة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى التركى بعدما تعرض للهزيمة الرابعة هذا الموسم، بينما ارتفع رصيد أنطاليا سبور إلى 20 نقطة فى المركز الثالث خلف جالطة سراى صاحب الوصافة بفارق الاهداف.


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