غدا محاكمة العادلى وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية

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حبيب العادلي
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فساد

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المال العام

الجنايات

العادلي

تنظر غدا الاحد  محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى،  محاكمة حبيب العادلى ، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات  المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد

يذكر أن  محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.


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