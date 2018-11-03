السيسي يعلن أولى توصيات منتدى الشباب

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منتدي الشباب

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى توصيات منتدى الشباب، والذي انطلقت فعالياته اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي.

وقال "السيسي"، إن من أول التوصيات التي سيخرج بها منتدى الشباب في دورته الثانية، هو مطالبة العالم الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.

وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات افتتاح المنتدى، مساء اليوم السبت، أن الشعب المصري رفض التطرف والتمييز والعنصرية، وتحرك 30 مليون شاب وشابة ليقولوا لا للفاشية، مشددًا على أننا نريد بناء جسور الأمل، وعالم بلا فقر أو جهل أو مرض.



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