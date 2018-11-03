مفاجأة مدوية عن موقعة الترجي والأهلي

03 نوفمبر 2018 - 09:16 م

فجرت صحيفة «الصريح التونسية» مفاجأة من العيار الثقيل، حول رغبة إدارة النادي الأهلي في نقل مباراة الإياب أمام الترجي التونسي إلى دولة المغرب بدلاً من ملعب رادس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت الصحيفة أن الأهلي يضغط لنقل مباراة الإياب أمام الترجي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بحجة الحرب المنتظرة من جماهير بطل تونس بعد أحداث الشغب في مباراة الأمس ببرج العرب بالإسكندرية.

وأوضحت أن سر اجتماع الاتحاد التونسي الطارئ اليوم السبت هو ضغط الأهلي لنقل المباراة إلى المغرب بحجة أسباب أمنية والخوف من عدم تأمين البعثة المصرية في تونس قبل لقاء الإياب بالنهائي الإفريقي.