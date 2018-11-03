«كاف» يعلن مواعيد مباريات الزمالك بالكونفدرالية

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الكونفدرالية

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره الأفريقي حيث سيواجه الفائز من مواجهة القطن التشادى وجوميدو التوجولى، أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر بينما سيكون لقاء العودة أحد أيام 18 أو 19 أو 20 من الشهر ذاته، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ32.

ومن المقرر أن يلتقى القطن التشادى وجوميدو التوجولى فى دور الـ64 أحد أيام 27 أو 28 من شهر نوفمبر الجارى فى الذهاب، وسيكون لقاء الإياب بينهما أحد أيام 4 أو 5 من شهر ديسمبر المقبل.

وينتظر مسئولو الزمالك، خطابًا رسميًا بتلك المواعيد بعدما أجريت القرعة اليوم فى المغرب، وكشف مصدر بالنادى الأبيض كافة الأمور الخاصة بالمواجهة المرتقبة إلا إنه أوضح إن النادى الأبيض ينتظر خطابا رسمياً بشأن المواجهات.


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