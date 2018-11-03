«عامر» يتساءل: أين دور وزير الصناعة من أزمة البطاطس؟

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النائب محمد فرج عامر
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وزير الصناعة

جهاز حماية المنافسة

المجلس التصديري


تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير الصناعة والتجارة، بشأن تعامل جهاز حماية المنافسة مع أزمة البطاطس.

وقال عامر: في بيان له إنه «بناءً على ما قد قام به جهاز حماية المنافسة والممارسات الإحتكارية خلال الأيام القليلة الماضية حينما قام بمداهمة غير مبررة لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة التي تعيشها الدولة المصرية فيما يتعلق بالارتفاع الكبير الذي تشهده سلعة البطاطس، نود أن نشير إلى أن هناك العديد من الجوانب والأبعاد السلبية التي قد بدأت في الظهور في الأيام القليلة الماضية، والتي تجسدت جلياً من خلال الغياب التام لإجراءات التنسيق ما بين وزارة الصناعة والتجارة، وجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية».

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