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«مخاليف» يعلن مبادرة توفير السلع بأسعار مخفضة في المطرية

الحياة السياسية

النائب عاطف مخاليف
النائب عاطف مخاليف

حسن علام

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محافظ القاهرة

أسعار مخفضة

البطاطس

شارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في المبادرة التي أقامها النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، بميدان المطرية، لبيع البطاطس للمواطنين بسعر 5 جنيهات للكيلو، استجابة لمبادرة «إحنا معاك»، لتوفير السلع للمواطنين  بأسعار مخفضة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير السلع للمواطنين، بأسعار مناسبة.

وبحسب بيان للنائب اليوم، تفقد محافظ القاهرة، يرافقه اللواء إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء صادق على، رئيس حي المطرية، والنائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، منطقة المسلة بمنطقة المطرية لإزالة التعدى على مساحة 6 أفدنة أملاك الدولة بالمنطقة.


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