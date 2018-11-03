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ليفربول «صلاح» يتعادل إيجابيًا مع آرسنال

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المصريون

ليفربول

أرسنال

صلاح

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة آرسنال ونظيره ليفربول، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول في المباراة من البداية حتى الدقيقة 94، وقدم أداء جيد لكنه فشل في هز الشباك بسبب الرقابة اللاصقة التي فرضت عليه من دفاع الجانرز.

كان الريدز هو البادئ بالتسجيل عبر جيمس ميلنر في الدقيقة 61، ثم أدرك الفرنسي الكسندر لازكايت التعادل للمدفعجية في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة سكنت شباك أليسون حارس ليفربول.

رفع ليفربول رصيده بهذا التعادل إلى 27 في المركز الأول بشكل مؤقت في انتظار مباراة مانشستر سيتي وساوثهامتون غدًا، فيما ارتفع رصيد آرسنال عند النقطة 23 في المركز الرابع.


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