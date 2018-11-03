» مواطن يشتكي الجن لمديرية أمن البحيرة

03 نوفمبر 2018 - 09:41 م

أقدم أحمد عبد الخالق الحوفي، المقيم بقرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، علي تحرير محضر حمل رقم 10336 إداري مركز شرطة دمنهور، اليوم السبت، اتهم فيه الجن بإحراق شقته بمنزل العائلة بالقرية.

وأشار إلى أن الجن يشعل النيران ويحطم الأثاث بشقته في منزل العائلة، منذ الساعة 6 صباحا وحتي الـ11 مساء يوميا، وأنه استعان بالعديد من الشيوخ المعالجين بالقرآن الكريم لحل المشكلة التي تتفاقم يوميا، حيث إنه استعان بأكثر من 126 شيخا حتى الآن، بالإضافة لكاهن من الكنيسة، واضطر لإخلاء الشقة من جميع محتويات الأثاث بسبب استمرار اشتعال النيران فيها وتحطيمها.

وقال الحوفي، إنه لجأ للشيوخ والكهنة بعدما تعرض طفله الرضيع "عبد الرحمن" 6 أشهر للحرق ووفاته، بالإضافة إلى إصابة نجله "يوسف" 9 سنوات بحروق بسيطة في ظهره نتيجة اشتعال النيران فيه، أثناء نومه.

وأوضح، أنه أخلى المنزل من الأثاث ووضعه في الشارع، ولكن لم يسلم من الجن حيث تم إحراقه في الشارع وتحطيم الأطباق، مما دفعه لنقل زوجته ونجليه "يوسف وجنى" إلى محافظة مطروح للإقامة مع شقيقه.

وأشار إلى أنه ذهب لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وجلس مع 50 شيخا من الأزهر ولم يصدقه أحد، مؤكدًا أنه خسر كل شىء وباع ميراثه حوالي 6 قراريط، لإنفاقها على علاج أبنائه وطلبات الشيوخ من العطارة، وفي النهاية الأمور تزداد سوءا كل يوم.

وانتقل على الفور فريق من النيابة العامة لمعاينة آثار الحريق بالمنزل، وتبين وجود حريق بجميع المنزل والحوائط وتحطيم محتويات الأثاث.



