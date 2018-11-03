"القرضاوي" عن مقتل خاشقجي: كيف لا يأتمر بأمرهم؟!

03 نوفمبر 2018 - 09:43 م

تحدث رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال "القرضاوي"، في كلمة ألقاها بافتتاح فعاليات الجمعية العمومية لــ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في دورتها الخامسة، "خاشقجي قال أنا لست معارضا، لكن كيف يوجد رجل لا يأتمر بأمرهم؟!، فقالوا يجب أن يُقتل الرجل، وعملوا ما عملوا".

وأضاف: "كان خاشقجي يخاف أن يسجنوه حينما دخل القنصلية، لكن لم يكن يظن أن هناك أناس ستقتله، وقتلوه كما بينت السلطات في تركيا أنه مات مخنوقاً".

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، إن الغرب يكيد لتركيا لأنه لا يريد لها أن تعود أمة كبرى.

وأضاف القرضاوي، "تركيا - برجولتها وقوتها - يحاول أن يكيد لها الذين لا يحبون أن تعود هذه الأمة أمة كبرى، والغرب من وراء ذلك، وكادوا ينتصرون لولا أن الله مع الرئيس رجب طيب أردوغان وإخوانه، الله هو الذي شد أزرهم، وكتب نصرهم، وأنقذهم من شرور الآخرين"، وأضاف: "سينصر الله أردوغان ما دام المسلمون الصادقون معه".

ولفت إلى أن "العالم الإسلامي أصابته مصائب كثيرة، والأتراك الكل حاربهم لأنهم دافعوا عن الأمة"، مشيرا إلى أن الله نصر الرئيس أردوغان في الفترة الأخيرة في مواجهة تلك المؤامرات، حسب قوله.