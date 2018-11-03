  • السبت 03 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:56 م
بحث متقدم
أرشيفية

قانونيون: مؤشرات على قرار محتمل بحل «البناء والتنمية»

الشيخ يوسف القرضاوي

"القرضاوي" عن مقتل خاشقجي: كيف لا يأتمر بأمرهم؟!

الاهلى

مفاجأة مدوية عن موقعة الترجي والأهلي

مخدرات

الكشف عن المخدرات هل يشمل جميع الموظفين الحكوميين؟

السيسي

في منتدى الشباب.. رسالة من السيسي إلى نادية مراد

فريق الاغتيال

تقطيع جثة «خاشقجي» استمر حتى الثالثة عصرًا

أرشيفية

1000 جنيه غرامة ارتداء النقاب في الأماكن العامة

بطاقات رقم قومي

جرائم الأبرياء.. اسمك دليل تهمتك!

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجب ديني

أرشيفية

«العمليات الإرهابية».. لماذا يوم الجمعة؟

رسالة من نجم المصري إلى حسام حسن

الرياضة

المصرى
المصرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المصري يغلق الباب أمام عودة التوأم مستقبلًا

#

سيدة تخلع زوجها بسبب "البامبرز واللبن"

#

حسام حسن مديرًا فنيًا لـ«بيراميدز»

#

ثورة في بورسعيد بسبب استقالة «العميد»

المصريون

المصرى

الإسماعيلي

حرص إسلام عيسى جناح فريق المصري، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني الأسبق للفريق، مؤكدًا على دوره الكبير معه، وفضله في صنع نجوميته.

وأضاف اللاعب خلال تصريحات تليفزيونية، أن "الكلام لا يوفي العميد حقه على ما فعله معي منذ انضمامي للمصري"، متمنيا له التوفيق بقيادة بيراميدز.

وحول لقاء الإسماعيلي قال: "احترمنا الخصم ولعبنا على المكسب، والإسماعيلي فريق كبير العودة لبورسعيد نقطة منه يعد شيئا ايجابيا".

وأوضح أن ميمي عبد الرازق المدير الفني تعامل معهم نفسيا قبل التدريب، مضيفا أن الفوز قادم باللقاءات المقبلة.

وتعادل فريقا المصري والإسماعيلي بدون أهداف خلال لقاء الفريقين اليوم بالجولة 12 بالدوري الممتاز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة ورايو فاليكانو
» مواطن يشتكي الجن لمديرية أمن البحيرة
» ليفربول «صلاح» يتعادل إيجابيًا مع آرسنال
» «العمليات الإرهابية».. لماذا يوم الجمعة؟
» بالفيديو.. الحكم يلغي هدفًا عالميًا لـ«تريزيجيه»
» التحفظ على كاميرات المراقبة في حادث طالب الأزهر
» ضبط سيدة وآخرين لسرقتهم السيارات بالإكراه
» روسيا: أمريكا تنافق في انتشار الأسلحة النووية
» بالفيديو.. تعرف على حالة الطقس الأيام المقبلة
» تجريم الكفيل.. السجن عقوبة الاحتفاظ بجواز سفر العامل
» السودان يرد على قرار ترامب بتمديد الطوارئ

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية