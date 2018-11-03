رسالة من نجم المصري إلى حسام حسن

03 نوفمبر 2018 - 09:48 م

حرص إسلام عيسى جناح فريق المصري، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني الأسبق للفريق، مؤكدًا على دوره الكبير معه، وفضله في صنع نجوميته.

وأضاف اللاعب خلال تصريحات تليفزيونية، أن "الكلام لا يوفي العميد حقه على ما فعله معي منذ انضمامي للمصري"، متمنيا له التوفيق بقيادة بيراميدز.

وحول لقاء الإسماعيلي قال: "احترمنا الخصم ولعبنا على المكسب، والإسماعيلي فريق كبير العودة لبورسعيد نقطة منه يعد شيئا ايجابيا".

وأوضح أن ميمي عبد الرازق المدير الفني تعامل معهم نفسيا قبل التدريب، مضيفا أن الفوز قادم باللقاءات المقبلة.

وتعادل فريقا المصري والإسماعيلي بدون أهداف خلال لقاء الفريقين اليوم بالجولة 12 بالدوري الممتاز.